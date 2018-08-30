ماريا معلوف تكشف انطباعها الإيجابي عن مشروع نيوم بعد لقاء دبي

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشفت الإعلامية والصحفية اللبنانية ماريا معلوف، أنه فور إعلان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة تشكيل المجلس الاستشاري من 11 رئيسًا تنفيذيًا من دول العالم؛ كان لها شرف لقاء بعضهم في دبي.

وأكدت ماريا معلوف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها أدركت كون البذرة الأولى لمشروع نيوم قد أوشكت على أن تكون العالم الاقتصادي الجديد.

وقدمت الإعلامية والصحفية اللبنانية كل التبريكات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه النجاحات.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأربعاء، عن تشكيل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، والذي يضم 11 رئيسًا تنفيذيًّا من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يساھمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018م، حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.