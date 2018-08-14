ماندوزوكيتش يعتزل دوليًّا مع كرواتيا بعد المسيرة الأجمل

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده وذلك اليوم، بعدما شارك في مونديال روسيا 2018.

وساهم ماريو ماندوزوكيتش في وصول منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الشطرنج الكرواتي، حيث سجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح منتخب فرنسا في المباراة النهائية، وسجل هدفًا لصالح منتخب كرواتيا في اللقاء ذاته.

وكتب ماندوزوكيتش رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لقد اختبرنا أحلامنا، وحققنا إنجازات تاريخية الوقت قد حان للرحيل عن منتخب كرواتيا، وأود القول إنني لن أنسى اللحظات الرائعة والتي عشتها مع منتخب وطني.

وتابع ماندوزوكيتش: أريد أن أشكر الجميع وأشكر كل شخص ترك بصمة مؤثرة وإيجابية في حياتي، وأتمنى التوفيق لمنتخب بلادي في المرحلة المقبلة.

وكان ماندوزوكيتش اعتزل دوليًّا بعدما سجل 33 هدفًا في 89 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا.

ساهم ماندوزوكيتش في تأهل منتخب كرواتيا لنهائي مونديال روسيا، بعدما سجل هدفًا قاتلًا في شباك منتخب إنجلترا في دور نصف النهائي، حيث انتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكانت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش حرصت على تهنئة لاعبي منتخب بلادها في العاصمة زغرب، وذلك عقب الحصول على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.