مانشستر يونايتد لا يُفكر في التعاقد مع زيدان

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيكون بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونفى موقع Manchester Evening News، هذه الأنباء، مؤكدًا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا ينوي إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم تدهور علاقته بالإدارة مؤخرًا، لشكواه من عدم ضم لاعبين مميزين لمنافسة الأندية الأوروبية الكبرى.

وأضاف الموقع الإنجليزي، نقلًا عن مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد: “لماذا قد نناقش إمكانية التعاقد مع زيدان بينما لا توجد وظيفة شاغرة؟”.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت مؤخرًا أن زين الدين زيدان، صاحب الـ46 عامًا، يسعى لخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مُشيرة إلى أنه يتمنى قيادة مانشستر يونايتد.

وقدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، بعد تحقيق العديد من الألقاب معه، ومنها الدوري الإسباني، بجانب دوري أبطال أوروبا لـ3 مواسم متتالية.