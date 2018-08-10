مانشستر يونايتد يفتتح أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

افتتح مانشستر يونايتد أهداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل بول بوغبا هدفًا في شباك ليستر سيتي بعد مرور 3 دقائق فقط من مباراة الجولة الأولى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد مرور دقيقة ونصف فقط على انطلاق أولى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ليهز الفرنسي بول بوغبا شباك ليستر سيتي بالهدف الأول.

وبعد هدف مانشستر يونايتد الذي سجله بول بوغبا مبكرًا، أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ليستر سيتي هو صاحب أول هدف افتتاحي خلال آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، أن ليستر سيتي يستقبل هدفًا من لاعب فرنسي في افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، حيث سبق أن تكرر الأمر ذاته أمام أرسنال في منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وتمكن نجم نادي أرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، من هز شباك ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الماضي، بعد مرور 94 ثانية فقط على بداية المباراة، ليُعيد نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا نفس الأمر هذا الموسم في الثانية 146.

وترددت أنباء عن عدم مشاركة بول بوغبا في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم؛ نظرًا لعودته متأخرًا من الإجازة التي حصل عليها عقب المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018.