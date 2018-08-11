مانشستر يونايتد يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، مساء الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل سريع للغاية، وحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين تقريبًا، بعدما لمس نجم الثعالب دانييل أمارتي الكرة بيده، ليُسددها الفرنسي بول بوغبا بنجاح.

وحاول لاعبو ليستر سيتي تسجيل هدف التعادل، وكان لهم أكثر من فرصة خطيرة، إلا أن حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، تألق بشكل لافت، ليُحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتبادل مانشستر يونايتد وليستر سيتي الهجمات في الشوط الثاني من أول مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة مع التغييرات الهجومية التي منحت نشاط وحيوية، ونجح لوك شو في تسجيل هدف الشياطين الحمر الثاني من تسديدة مميزة، مُستغلًا كرة خوان ماتا.

وتمكن هداف ليستر سيتي جيمي فاردي من تسجيل هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد بعد متابعة رائعة لعرضية بيريرا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر وحصده لأول ثلاثة نقاط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما غاب عن المنافسة سواء المحلية أو القارية خلال السنوات الماضية.