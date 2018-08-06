ما هو التمويل المدعوم في الصندوق العقاري ؟

المواطن - الرياض

رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري على استفسار بشأن التمويل المدعوم.

وأوضح الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن التمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع الجهات المشاركة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري من خلال البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

وأضاف الصندوق العقاري: “نود التنويه بأن القرض العقاري (التمويل المدعوم) يتم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج بنوك/ شركات تمويل، وسوف تحصل على الدَّعم من الصندوق مباشرة، وهو دعم غير مسترد”.