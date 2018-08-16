ما هو ترتيب الأخضر في تصنيف الفيفا بعد نهاية المونديال؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن تصنيف المنتخبات العالمية عن شهر أغسطس وهو التصنيف الأول والذي يُصدر بعد نهاية كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وذكر موقع الفيفا الإلكتروني على الإنترنت أن المنتخب السعودي احتل المركز ال70 عالمياً في التصنيف الحالي لشهر أغسطس.

أما المنتخب المصري فاحتل المركز ال65 عالمياً، أما منتخب تونس فاحتل المركز ال24 عالمياً، وكذلك احتل منتخب المغرب المركز ال46 عالمياً.

وكان الأخضر السعودي شارك في مونديال روسيا 2018 حيث ودع بطولة كأس العالم من الدور الأول بعد الخسارة من المنتخب الروسي بخماسية نظيفة والخسارة من منتخب الأوروغواي بهدف دون رد والفوز على المنتخب المصري بثنائية مقابل هدف.

ويذكر أن منتخب السعودية احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى في كأس العالم بروسيا، ليودع المونديال من الدور الأول رفقة منتخب مصر.

وكان منتخب فرنسا تُوج بلقب كأس العالم عام 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب كرواتيا برباعية مقابل هدفين في مباراة أقيمت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

يستعد المنتخب السعودي بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية والتي تُقام في شهر يناير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.