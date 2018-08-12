مباراة آرسنال ضد مان سيتي .. المدفعجية في دوامة وإنجاز خرافي لنجم سويسرا

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة آرسنال ضد مان سيتي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحقيق اللاعب السويسري ستيفان ليشتنستاينر إنجازًا مميزًا، على الرغم من خسارة الجانرز بهدفين دون رد.

وأصبح اللاعب ستيفان ليشتنستاينر أكبر لاعب يشارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي مع آرسنال بعمر الـ34 عامًا و208 أيام، وذلك بعد أن شارك لدقائق معدودة في مباراة آرسنال ضد مان سيتي.

وكانت مباراة آرسنال ضد مان سيتي، شهدت استحواذًا وسيطرة من قبل لاعبي مانشستر سيتي، خاصة أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أمتع وأقنع واستحق الفوز عن جدارة.

وتألق السيتي هجوميًّا خلال مباراة آرسنال ضد مان سيتي، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج من تسجيل الهدف الأول للسيتزنس في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولا يزال الجانرز يقدم أداءً سلبيًّا بعد خسارته في مباراة آرسنال ضد مان سيتي، حيث تمنى البعض أن يكون مع تواجد قيادة فنية جديدة للنادي اللندني تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، أن يحقق الجانرز نتيجة إيجابية ويهزم بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لكن الأمر لم يحدث.

كما أن مباراة آرسنال ضد مان سيتي كشفت العيوب الدفاعية للجانرز، والذي لم يفلح في التعامل مع السرعات والضغط الهجومي المكثف والمنظم من قبل لاعبي نادي مانشستر سيتي.

وبعد خسارة الجانرز في مباراة آرسنال ضد مان سيتي، سيواجه الجانرز في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، جاره تشيلسي في مباراة من العيار الثقيل يوم السبت المقبل.

أما بعد فوز السيتي في مباراة آرسنال ضد مان سيتي، فسيواجه في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، نادي هيديرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل.

شارك الحارس التشيكي بيتر تشيك في مباراة آرسنال ضد مان سيتي، حيث تواجد الحارس الألماني بيرند لينو على مقاعد البدلاء طبقًا لرؤية فنية من المدرب إيمري.

يذكر أن مباراة آرسنال ضد مان سيتي، أقيمت اليوم على ملعب الإمارات في مدينة لندن البريطانية.