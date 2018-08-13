مباراة إشبيلية ضد برشلونة تمنح ميسي رقمًا استثنائيًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة إشبيلية ضد برشلونة ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، تحقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً استثنائياً بعد تتويجه بالبطولة على حساب الفريق الأندلسي.

وتوج ليونيل ميسي باللقب رقم 33 في تاريخه، بعد نهاية مباراة إشبيلية ضد برشلونة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف، ليُصبح اللاعب الأكثر حصولًا على الألقاب مع البارسا.

وبعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني، تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق بالفريق أندريس إنيستا، الذي يملك 32 لقبًا مع البارسا، ولكنه رحل بعد نهاية الموسم الماضي إلى الدوري الياباني.

وجاءت بطولات ليونيل ميسي مع البارسا على الصعيد المحلي، كالتالي؛ 9 ألقاب دوري إسباني، 6 كأس الملك، و8 مرات كأس السوبر الإسباني، ومن ضمنها اللقب الذي حققه في مباراة إشبيلية ضد برشلونة الأخيرة.

وعلى الصعيد الدولي، توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة بكل من؛ 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 3 كأس العالم للأندية.

وحصل ليونيل ميسي على الـ33 بطولة مع 6 مدربين، وهم فرانك ريكارد، تيتو فيلانوفا، مارتينو، لويس إنريكي، وبيب غوارديولا الذي حصد معه غالبية الألقاب، وأخيرًا إرنستو فالفيردي الذي قاد البارسا في مباراة إشبيلية ضد برشلونة وتوج بلقبه الأول.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 18 مباراة ببطولة كأس السوبر الإسباني، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وبات أكثر لاعب يحصل على اللقب بـ8 مرات، وتُعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة هي الأولى التي يفوز بها وهو قائدًا للفريق الأول لكرة القدم بالبارسا.