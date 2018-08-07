مباراة الأهلي ضد المصري .. المارد الأحمر يزأر ويدمر حصون منافسه بهدفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من هزيمة مستضيفه المصري البورسعيدي؛ بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للفريقين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019.

وبدأ المارد الأحمر بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة ضاغطًا وبقوة، وذلك من أجل تسجيل هدفٍ مبكرٍ يساعد المارد الأحمر على ضمان النقاط الثلاث.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول له في المباراة عبر مدافعه المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عبر ضربة رأسية مميزة.

وحاول النادي المصري عبر بعض المحاولات القليلة من اللاعب إسلام عيسى لتسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل النادي الأهلي يضغط بإصرار كبير، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، كما لم ينجح المصري في تنويع أساليبه الهجومية.

نجح النجم المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة والسبعين، من عمر المباراة بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي النادي المصري.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بثنائية دون رد، ليحقق المارد الأحمر الفوز الأول له في الدوري المصري في موسم 2018- 2019 بعد أن تعادل في الجولة الأولى ضد النادي الإسماعيلي.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز أربع نقاط، بينما تجمد رصيد المصري عند ثلاث نقاط.