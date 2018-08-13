مباراة الأهلي ضد النجمة .. المارد الأحمر يتعادل ويفشل في فك الخرسانة الدفاعية اللبنانية

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي المصري في فخ التعادل السلبي، أمام نادي النجمة اللبناني، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

وخلال الشوط الأول سيطر النادي الأهلي الـ45 دقيقة، وأهدر العديد من الهجمات والتي كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين على الأقل.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي والنجمة، حاول النجمة تسجيل الهدف الأول عبر هجمة مباغتة، لكن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي تعامل بذكاء شديد مع الكرة.

وبعد مرور 60 دقيقة على المباراة، ظل النادي الأهلي يضغط هجوميًّا بقوة، مع تراجع دفاعي كبير لنادي النجمة، ولكن لم ينجح المارد الأحمر في تسجيل أي أهداف.

انتهت مباراة الأهلي والنجمة بالتعادل السلبي، حيث تُقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل، في مدينة بيروت اللبنانية.

يستعد النادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة، لمواجهة نادي الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في تونس، حيث يحتاج الأهلي للفوز؛ وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية في البطولة الإفريقية.

غاب علي معلول ووليد أزارو وعمرو السولية وإسلام محارب عن مباراة الأهلي والنجمة لإراحة البعض وإصابة الآخر.

سيواجه الأهلي المصري، فريق وادي دجلة في الدوري المصري يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس الجاري.