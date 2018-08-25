مباراة الأهلي ضد حرس الحدود .. المارد الأحمر يفوز ويتصدر بطولته المفضلة مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

وسعى المارد الأحمر خلال مباراة الأهلي ضد حرس الحدود لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري المصري، بعد فوزه في الجولة الثانية على حساب النادي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وفوزه في الجولة الثالثة على نادي وادي دجلة بهدف دون رد يوم الثلاثاء الماضي، سجله اللاعب صلاح محسن.

وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود كان المارد الأحمر مختفيًا معظم أوقات النصف الأول من اللقاء، حيث صنع فريق حرس الحدود العديد من الفرص الهجومية الخطيرة على مرمى الحارس شريف إكرامي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، كشر المارد الأحمر عن أنيابه حيث تمكن اللاعب صلاح محسن من استغلال خطأ قاتل من الحارس مسعد عوض حارس مرمى حرس الحدود، ليسجل المارد الأحمر هدفه الأول بالدقيقة ال62 من عمر المباراة.

وبعدها بست دقائق تمكن علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر من تسجيل الهدف الثاني في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود من ركلة جزاء، بعد عرقلة لاعب حرس الحدود للمهاجم المغربي وليد أزارو.

بعد فوز المارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، أصبح رصيد الأهلي 10 نقاط في صدارة الدوري المصري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند نقطة في المركز السادس عشر.