مباراة الأهلي وكمبالا سيتي .. أخطاء الشناوي وثنائية أزارو ومحسن الأبرز

المواطن - مروة نبيل

مباراة الأهلي وكمبالا سيتي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، خطفت أنظار الجماهير العربية إليها، كونها حاسمة في صدارة المجموعة بين المارد الأحمر والترجي التونسي.

وانتهت مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الإفريقية، بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل ثلاثة أهداف، سجلها المهاجم المغربي وليد أزارو “هدفين”، المدافع المالي ساليف كوليبالي، والنجم الصاعد صلاح محسن.

وشهدت مباراة الأهلي وكمبالا سيتي بآخر جولات دور المجموعات، حضورًا جماهيريًا ضعيفًا في مدرجات ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، حيث واصل جمهور المارد الأحمر الغياب عن دعم فريقه، لرغبته في خوض الفريق لمبارياته في القاهرة.

وواصل وليد أزارو تألقه في لقاءات المارد الأحمر الأخيرة، ليُشكل خطورة كبيرة على دفاعات الفريق الأوغندي في مباراة الأهلي وكمبالا سيتي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، ونجح في تسجيل هدفين بالرأس بشكل مميز للغاية.

وأشادت جماهير المارد الأحمر بأداء وليد أزارو في مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي، خاصة أنه استغل ضربات الرأس بشكل رائع، وبات منافسًا على لقب هداف دوري أبطال إفريقيا 2018 بعدما رفع رصيده لـ6 أهداف.

واستمر صلاح محسن صاحب الـ19 عامًا في التألق، فعلى الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي، إلا أنه شكل ثنائي ناجح مع وليد أزارو في الشوط الثاني، وسجل هدف المارد الأحمر الرابع.

ويبدو أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، سيعتمد على ثنائية وليد أزارو وصلاح محسن خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحت في المواجهات الأخيرة، والتي كان آخرها مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي.

وعلى غير المتوقع، ظهر حارس المارد الأحمر والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد الشناوي بمستوى متراجع للغاية، وكان سببًا في اهتزاز شباكه بـ3 أهداف في مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي، بالرغم من تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.