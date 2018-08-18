مباراة الاتحاد والهلال .. الزعيم يُمتع ويُرعب ويخطف لقب السوبر من أنياب النمور

المواطن - محمد سمعه

تُوج الزعيم بلقب بطولة السوبر السعودي، وذلك بعد الفوز في مباراة الاتحاد والهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

وقاتل الزعيم خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، حيث تمكن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الأول للزعيم في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول، مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاع نادي الاتحاد.

وحاول العميد تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس العماني علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والهلال، استمر الضغط الهجومي لنادي الهلال، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

تمكن النجم الفنزويلي جيليمن ريفاس من تسجيل الهدف الثاني للزعيم في مباراة الاتحاد والهلال، في الدقيقة الثانية والستين بعد تمريرة رائعة من النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

ازدادت الأمور تعقيدًا على العميد في مباراة الاتحاد والهلال، ولكن النمور لم تستسلم، حيث نجح النجم المغربي كريم الأحمدي في تقليص الفارق في الدقيقة الـ66 عبر تصويبة قوية ومخادعة للحارس علي الحبسي.

ولم يحدث أي جديد في مباراة الاتحاد والهلال، حيث لم تنجح محاولات نادي الاتحاد، وذلك لتسجيل الهدف الثاني والوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

انتهت مباراة الاتحاد والهلال بفوز نادي الزعيم بلقب السوبر السعودي لعام 2018، في المباراة والتي أقيمت في لندن.

يذكر أن الزعيم وبعد فوزه في مباراة الاتحاد والهلال، تُوج بلقب السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان حقق اللقب الأول له في عام 2015 في لندن أيضًا بعد الفوز على نادي النصر بهدف دون رد سجله كارلوس إدواردو.

يذكر أن الزعيم سيدخل الدوري السعودي في موسمه الجديد 2018- 2019 بروح معنوية عالية بعد الفوز في مباراة الاتحاد والهلال والتتويج بلقب السوبر.