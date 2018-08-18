مباراة الاتحاد والهلال .. هنا تشكيل عملاقي السوبر

المواطن - محمد سمعه

تُقام مباراة الاتحاد والهلال في بطولة السوبر السعودي بعد دقائق معدودة في بريطانيا، حيث يحتضن ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة.

وكشف الزعيم والعميد عن تشكيلة الفريقين الخاصة بـ مباراة الاتحاد والهلال في السوبر السعودي، حيث جاءت تشكيلة الهلال والتي جاءت مكونة من: في حراسة المرمى على الحبسي، في خط الدفاع محمد البريك، ياسر الشهراني، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي.

كذلك تواجد في تشكيل الزعيم قبل مباراة الاتحاد والهلال كل من: محمد كنو، عمر عبد الرحمن، سالم الدوسري، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو، جيليمن ريفاس.

أما تشكيلة العميد لـ مباراة الاتحاد والهلال فجاءت مكونة من: في حراسة المرمى عساف القرني، في خط الدفاع أحمد عسيري، ماثيو جوزمان، حسن معاذ، تياغو كارليتو، في خط الوسط كريم الأحمدي، جوناس، كارلوس فيلانويفا.

وتواجد في التشكيل الهجومي للعميد في مباراة الاتحاد والهلال كل من: فهد المولد، رومارينيو، فالديفيا.

يذكر أن الإعلامي وليد الفراج يقود الأستوديو التحليلي لـ مباراة الاتحاد والهلال والمذاع على قناة KSA SPORTS، حيث يتواجد معه في الأستوديو التحليلي نجم الهلال الأسبق يوسف الثنيان واللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو، ونجم تشيلسي الإنجليزي السابق جون تيري ونجم الاتحاد السابق محمد نور.

وكانت آخر نتيجة لـ مباراة الاتحاد والهلال كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الدور الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

يذكر أن النجم عمر عبدالرحمن عموري يأمل التألق في مباراة الاتحاد والهلال وهى المباراة الرسمية الأولى له مع الزعيم منذ انضمامه للأزرق قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

كما أن اللاعب روماينيو سيشارك في مباراة الاتحاد والهلال كأول لقاء رسمي يخوضه مع العميد بعد انضمامه للنادي قادمًا من الجزيرة الإماراتي.