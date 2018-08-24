مباراة الاتحاد والوصل .. النمر يركز على اقتناص غنيمته

المواطن - محمد سمعه

يستعد العميد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لخوض مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

وتُقام مباراة الاتحاد والوصل اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويأمل العميد تحت قيادة مدربه رامون دياز في الفوز في مباراة الاتحاد والوصل وإقناع جماهيره بقدرة الاتحاد على المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وكان العميد خسر قبل مباراة الاتحاد والوصل، لقب السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري لصالح نادي الهلال في مباراة كانت أقيمت في مدينة لندن البريطانية يوم السبت الماضي.

ويسعى العميد خلال مباراة الاتحاد والوصل لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ليكون ثالث نادي سعودي يحقق الفوز في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية بعد فوز نادي الهلال على فريق الشباب العماني بهدف دون رد في الرياض، وفوز نادي النصر على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولن تتنازل النمور عن الفوز في مباراة الاتحاد والوصل، خاصة أن رامون دياز مُطالب بتحقيق النتائج الإيجابية مع العميد، بعد أن تولى مسؤولية تدريب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والذي رحل بعد تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوصل تُقام في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد والوصل، ذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على تويتر أن منتخب أستراليا استدعى لاعبه ماثيو جورمان لخوض مباراة دولية مقبلة مع منتخب بلاده، بينما استدعى منتخب المغرب لاعبه كريم الأحمدي.

وسيعتمد دياز بصورة أساسية في مباراة الاتحاد والوصل على المهاجم البرازيلي رومارينيو والمنضم حديثًا لصفوف العميد قادمًا من الجزيرة الإماراتي.