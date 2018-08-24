مباراة الاتحاد والوصل .. بطل الإمارات يروض النمر الجريح بتعادل ثمين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والوصل- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وكانت مباراة الاتحاد والوصل أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في مباراة شهدت حضور جماهيري مميز من قبل جماهير العميد.

وشهدت مباراة الاتحاد والوصل ضغطًا هجوميًّا مكثفًا من قبل نادي الوصل والذي لم يخشَ عاملي الأرض والجمهور للعميد.

وتمكن نادي الوصل بعد ضغط طويل في مباراة الاتحاد والوصل من تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب البرازيلي فينسيوس دي ليما في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الوصل ضغطه وذلك من أجل مفاجأة النمور في مباراة الاتحاد والوصل وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

تمكن العميد بعد ذلك وفي الدقيقة الثلاثين من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل في مباراة الاتحاد والوصل عبر نجمه المغربي كريم الأحمدي بعد تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها والتعامل معها.

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوصل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والوصل بانهيار في اللياقة البدنية من قبل عناصر نادي الاتحاد، حيث لم ينجح العميد في صناعة العديد من الفرص الهجومية البارزة.

قرر حكم مباراة الاتحاد والوصل طرد اللاعب محمد قاسم من صفوف نادي الاتحاد بعد عرقلته للاعب دي ليما نجم نادي الوصل في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.

أهدر اللاعب حسن معاذ فرصة تهديف حقيقية للعميد في مباراة الاتحاد والوصل، بعدما تمكن حارس الوصل من التألق وصد الكرة بطريقة مميزة.

انتهت مباراة الاتحاد والوصل بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في لقاء ذهاب دور الـ32، على أن تُقام مباراة الاتحاد والوصل في مرحلة العودة يوم 30 سبتمبر المقبل.

شهدت مباراة الاتحاد والوصل تسجيل اللاعب كريم الأحمدي ثاني أهدافه مع العميد، بعد أن سجل هدفه الأول في لقاء السوبر السعودي ضد نادي الهلال.

نهاية لقاء #الاتحاد_الوصل بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب دور 32 من #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/fgTLnystL6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 24, 2018