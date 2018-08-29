مباراة الاهلي وكمبالا سيتي .. الرباعية تُنقذ رقبة المارد الأحمر ويتأهل متصدرًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاهلي وكمبالا سيتي الأوغندي بفوز النادي الأهلي المصري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الاهلي وكمبالا سيتي كانت أقيمت أمس على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاهلي وكمبالا سيتي بضغط هجومي كبير من قبل المارد الأحمر، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول.

ووسط محاولات المارد الأحمر الهجومية في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، تمكن النادي الأهلي من افتتاح النتيجة عبر المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الـ23 عبر ضربة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية مميزة من اللاعب التونسي علي معلول.

وأراد المارد الأحمر إضافة الهدف الثاني في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، لكن نادي كمبالا كان له رأي آخر ونجح في إضافة هدف التعادل في الدقيقة الـ40 عبر اللاعب نوندا بضربة رأسية مميزة في شباك الحارس محمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وكمبالا سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، تحسن الأداء الهجومي للنادي الأهلي والذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر مدافعه المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

ولكن عاد النادي الأوغندي في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من مدافعي المارد ليسجل الهدف الثاني عبر ضربة رأسية متقنة من اللاعب ماجامبو في الدقيقة الرابعة والخمسين بطريقة أكثر من رائعة.

لم ييأس المارد الأحمر وقاتل بكل قوته؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، حيث تمكن المغربي وليد أزارو من إضافة ثاني أهدافه والثالث للأهلي بعد عرضية مميزة من النجم أحمد فتحي في الدقيقة الثانية والستين.

وبعد نزوله بدقائق في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، تمكن صلاح محسن من إضافة الهدف الرابع للمارد الأحمر والهدف الأول له إفريقيًّا في الدقيقة السبعين بطريقة جميلة.

هبط أداء المارد الأحمر الدفاعي في مباراة الاهلي وكمبالا سيتي، حتى تمكن نادي كمبالا من تسجيل الهدف الثالث له عبر تصويبة قوية سددها اللاعب أوكيلو في الدقيقة الثانية والثمانين، تعامل معها حارس الأهلي بسوء تقدير.

انتهت مباراة الاهلي وكمبالا سيتي بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليتأهل الأهلي متصدرًا مجموعته الإفريقية في المركز الأول برصيد 13 نقطة.