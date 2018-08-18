مباراة الترجي ضد الأهلي .. التوانسة يفشلون في كسر عقدة طاردتهم منذ 2011

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو المارد الأحمر من الفوز في مباراة الترجي ضد الأهلي المصري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الترجي ضد الأهلي أقيمت بالأمس على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية، حيث أقيمت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، بينما أقيمت المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وبعد فوز المارد الأحمر في مباراة الترجي ضد الأهلي، تأهل النادي المصري إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد يوسف المدرب العام للمارد الأحمر، أكد أن فريقه اكتسب خطوة مميزة نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مباراة الترجي ضد الأهلي.

ومنذ عام 2011 لم ينجح الفريق التونسي في الفوز خلال مباراة الترجي ضد الأهلي، على المارد الأحمر، حيث يتفوق المارد الأحمر في تونس منذ فوزه على الترجي في عام 2012 وحصده لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الترجي ضد الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة كانت أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وبعد فوز المارد الأحمر في مباراة الترجي ضد الأهلي، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي ضد الأهلي، تألق النجم المغربي وليد أزارو والذي سجل ثاني هدف له في مرحلة دور المجموعات، بعدما سجل في شباك نادي تاونشيب رولز البوتسواني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن مباراة الترجي ضد الأهلي، والتي أقيمت بالأمس كانت شهدت غياب اللاعب المصري حسام عاشور عن النادي الأهلي بسبب إيقافه للحصول على البطاقات الصفراء.

أعرب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز في مباراة الترجي ضد الأهلي.