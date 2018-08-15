مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد .. السوبر الأوروبي تحدَّث الإسبانية 14 مرة!

المواطن - محمد سمعه

تُقام مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد النارية في بطولة السوبر الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة.

وتملك مباريات الريال ضد أتلتيكو مدريد إثارة ومتعة لجماهير كرة القدم بشكل عام ولجماهير الكرة الإسبانية بشكل خاص، بسبب المنافسة الشرسة بين الفريقين في البطولات المحلية والأوروبية.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، سبق للأندية الإسبانية التتويج بلقب السوبر الأوروبي في 14 مناسبة كان آخرها فوز ريال مدريد باللقب في العام الماضي على حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق للنادي الملكي وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، أن واجه ناديًا إسبانيًا حيث تقابل ريال مدريد مع نادي إشبيلية في بطولة السوبر الأوروبي في عام 2016.

وخاض ريال مدريد العديد من المباريات الودية وذلك قبل خوض مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث فاز النادي الملكي على نادي ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف وديًا وتُوج بكأس سانتياجو بيرنابيو يوم السبت الماضي.

يأمل المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد في الفوز في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد والتتويج بأول ألقابه كمدرب للنادي الملكي.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني فيريد الفوز بلقب السوبر الأوروبي وهزيمة نادي ريال مدريد في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، خاصة أن النادي الملكي عاقب أتليتكو مدريد من قبل وتُوج بألقاب أوروبية على حساب الروخي بلانكوس.

يذكر أن مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد تُقام اليوم في دولة إستونيا، حيث وصلت بعثة نادي الأتليتكو ثم وصلت بعثة الريال في فترة متأخرة.

ستكون مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ذات طابع خاص لجماهير النادي الملكي، خاصة أن القلعة البيضاء ستخوض المباراة بدون وجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

كان نادي ريال مدريد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2016 بعد الفوز في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية.