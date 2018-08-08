مباراة الريال ضد روما .. حيوية الشباب أوقفت العناد الإيطالي

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة الريال ضد روما الودية ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، بفوز نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكانت مباراة الريال ضد روما أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حاول نادي روما تحقيق الفوز ولو كان فوزا معنويا قبل العودة إلى الأراضي الإيطالية.

وعلى عكس المتوقع، شهدت مباراة الريال ضد روما حيوية كبيرة من لاعبي ريال مدريد والذي معظمهم من الشباب وبقيادة مدربهم الشاب خولين لوبيتيجي والذي حاول اللعب بشكل مميز وجمالي لإمتاع الحاضرين.

وتألق ريال مدريد بشكل واضح هجوميًا خاصة خلال الشوط الأول من مباراة الريال ضد روما، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال أول 20 دقيقة من المباراة عبر كل من ماركو أسينسيو وجاريث بيل.

وعلى الرغم من تواجد إصرار وعناد كبير من قبل روما وذلك لمحاولة تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الريال ضد روما، لكن دفاع النادي الإسباني كان بالمرصاد.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد روما، اعترف المدرب الإيطالي يوسيبو دي فرانشيسكو أن الجيالوروسي لا يزال بحاجة للتطور والتألق من أجل المنافسة بقوة في الدوري الإيطالي.

وأكد دي فرانشيسكو مدرب الجيالوروسي بعد نهاية مباراة الريال ضد روما، أنه لا يزال يطمح للوصول إلى مرحلة مناسبة من النضج من أجل التألق في موسم 2018-2019.

وكان اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس مدافع روما أكد قبل إقامة مباراة الريال ضد روما أنه لن يترك الجيالوروسي، مضيفًا أنه سعيد بالتواجد في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

أما المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي فسيدخل الموسم الجديد بعد نهاية مباراة الريال ضد روما الودية بروح معنوية مرتفعة حيث سيطمح بكل قوة لقيادة النادي الملكي للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وقبلهم بطولة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد أتليتكو مدريد.