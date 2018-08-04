مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. جروس يُرعب ويُنذر بالخماسية

المواطن - محمد سمعه

تألق لاعبو نادي الزمالك بقوة خلال مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019، بعد الفوز على النادي السكندري بخماسية مقابل هدف.

وكانت مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري أقيمت اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة، وسط حضور جماهيري قليل للفريقين.

وسعى الفريق الأبيض بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الأولى من الدوري المصري أمام نادي بتروجيت يوم الأربعاء الماضي.

بدأت مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بضغط هجومي سريع، حيث تمكن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا من تسجيل الهدف الأول للزمالك في الثانية الـ26 من عمر اللقاء ليكون أسرع هدف في الدوري المصري في الموسم الحالي.

ظل نادي الزمالك يسيطر هجوميًّا وبقوة وسط تراجع نادي الاتحاد، حيث تمكن اللاعب يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثاني في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري لصالح الفريق الأبيض برأسية متقنة في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

واصل الفريق الأبيض تألقه بقوة في الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، حيث سجل اللاعب محمود علاء الهدف الرابع لنادي الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وكان الزمالك قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، لكن الحظ لم يحالفه لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، تمكن نادي الاتحاد من تسجيل الهدف الوحيد له في المباراة عبر خالد قمر في الدقيقة الـ56 من ضربة رأسية مميزة.

لم يستسلم الزمالك وظل يضغط بقوة هجومية كبيرة، وسط تراجع دفاعي وتمركز خاطئ من لاعبي الاتحاد في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، ليسجل اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو الهدف الرابع للزمالك بطريقة جميلة.

وبالدقيقة الـ81 من عمر مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، سجل اللاعب محمد عنتر الهدف الخامس لنادي الزمالك بطريقة مهارية رائعة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بخماسية دون رد.

وبعد نهاية مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، أصبح رصيد الزمالك 4 نقاط بعد جولتين، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند نقطة واحدة.