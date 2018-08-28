مباراة الزمالك ضد النجوم .. الأبيض يسقط ومنصور يخطط لذبح جروس!

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد النجوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019، بخسارة نادي الزمالك بهدف دون رد.

وكانت مباراة الزمالك ضد النجوم أقيمت بالأمس على ملعب بتروسبورت في القاهرة، حيث استثمر نادي النجوم الفرص والتي أتيحت له، وذلك من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

ونجح اللاعب صلاح أمين في تسجيل الهدف الوحيد لفريق النجوم في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد النجوم.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد النجوم بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد النجوم، حاول الأبيض العودة في المباراة وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل والنجاة من الخسارة الأولى في الدوري المصري بالموسم الحالي.

ولم ينجح الفريق الأبيض وتحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في هز الشباك في مباراة الزمالك ضد النجوم، لينتهي اللقاء بخسارة نادي الزمالك بهدف دون رد وهى الخسارة الأولى له في الدوري المحلي بالموسم الحالي.

ويذكر أن مباراة الزمالك ضد النجوم شهدت رقمًا غريبًا من قبل اللاعب صلاح أمين، حيث نجح في تسجيل ست أهداف في نادي الزمالك في آخر ست مباريات شارك فيها ضد الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الزمالك ضد النجوم، شهدت الفوز الأول لنادي النجوم في تاريخه بالدوري المصري، وذلك منذ صعوده قبل بداية موسم 2018- 2019.

تراجع الزمالك عن التواجد في صدارة الدوري المصري مع النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وذلك بعد الخسارة في مباراة الزمالك ضد النجوم، حيث توقف رصيد نادي الزمالك عند سبع نقاط.

ويذكر أن نادي النجوم كان خسر من فريق المقاولون العرب بثنائية دون رد، قبل مباراة الزمالك ضد النجوم، كما أن الزمالك نجح في الفوز على نادي مصر المقاصة بهدف دون رد.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أنه سيحاسب المدرب كريستيان جروس بعد الخسارة في مباراة الزمالك ضد النجوم بهدف دون رد.