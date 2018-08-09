مباراة الزمالك والقادسية الكويتي .. النكهة الاتحادية تُزين اللقاء

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الزمالك المصري لاستضافة نادي القادسية الكويتي بعد غد السبت في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

ويضم نادي الزمالك في الفترة الحالية، اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا والذي سبق له اللعب مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة في آخر موسمين.

كما أن نادي القادسية الكويتي، يضم اللاعب فهد الأنصاري والذي سبق له مزاملة كهربا في صفوف العميد.

ورحل الثنائي عن صفوف نادي الاتحاد بعد نهاية موسم 2017-2018 ليبدأ كل منهما تجربة احترافية جديدة في بلده.

ويذكر أن فهد الأنصاري ومحمود عبدالمنعم كهربا ساهما في فوز العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في الموسم الماضي على حساب نادي الفيصلي.

تُقام مباراة ذهاب دور ال32 في البطولة العربية، بين الزمالك والقادسية يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة العودة في دولة الكويت يوم ال28 من سبتمبر المقبل.

يتولى المدرب السويسري كريستيان جروس المدرب السابق للنادي الأهلي، تدريب نادي الزمالك في الفترة الحالية، وسبق لجروس الفوز بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين في موسم 2015-2016 مع الراقي.

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في الثامن عشر من شهر أغسطس في لندن على لقب السوبر السعودي، حيث يأمل العميد في الفوز بأول بطولة له في موسم 2018-2019 تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.