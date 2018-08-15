مباراة السوبر السعودي .. التذاكر أوشكت على النفاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد، المُقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن حساب مباراة السوبر السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اقتراب تذاكر مباراة الهلال والاتحاد من النفاد، حيث انتهت التذاكر البلاتينية والذهبية والبرونزية، فيما يتبقى عدد محدود من التذاكر الفضية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد طرح تذاكر مباراة السوبر السعودي بالأسعار التالية؛ الفئة الذهبية 50 جنيهًا إسترلينيًّا، الفئة الفضية 35 جنيهًا إسترلينيًّا، الفئة البرونزية 15 جنيهًا إسترلينيًّا.

ومن المُقرر أن يحتضن ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد ببطولة، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على كافة البطولات هذا العام.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي تُقام بين الهلال بصفته بطل دوري المحترفين، والاتحاد الحاصل على كأس خادم الحرمين الشريفين.