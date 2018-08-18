مباراة السوبر اليوم .. ساعة الصفر اقتربت والنبض يتسارع

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد، وذلك في مباراة تُقام في مدينة لندن البريطانية على ملعب لوفتوس رود.

ومن المتوقع حضور أعداد غفيرة من جماهير الهلال وجماهير الاتحاد إلى مباراة السوبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

ويذكر أن مباراة السوبر ستحدد شكل المنافسة بقوة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2018- 2019، حيث يأمل الهلال في التتويج بلقب السوبر، وسيكون اللقب الأول للمدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

كما أن الاتحاد يأمل في الفوز في مباراة السوبر اليوم، وذلك من أجل الفوز باللقب الثاني له خلال ثلاثة أشهر، بعد أن تُوج في شهر مايو الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن مباراة السوبر تُقام بين بطلي الدوري والكأس، حيث فاز الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، أما نادي الاتحاد فكان فاز بلقب كأس الملك.

ويريد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للاتحاد وخلال مباراة السوبر، تحقيق الفوز من أجل الدخول بشكل سريع لقلوب جماهير العميد، خاصة أن الفوز بالسوبر سيعطي دفعة معنوية قوية لنادي الاتحاد من أجل بدء الموسم الجديد بشكل قوي.

ومن المنتظر انطلاق مباريات الدوري السعودي في الثلاثين من شهر أغسطس الجاري، بعد إقامة مباراة السوبر السعودي، حيث سيدخل الهلال البطولة وهو يدافع عن لقبه والمتوج به في الموسم الماضي.

وكانت مباراة السوبر السعودي أُلغيت في العام الماضي، ولكنها أقيمت في عام 2016 في بريطانيا وانتهت وقتها بفوز النادي الأهلي بالبطولة على حساب نادي الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أصدر أمرًا بإهداء طلاب المملكة المتواجدين في بريطانيا 5000 تذكرة كهدية لحضور مباراة السوبر السعودي.