مباراة المصري ضد الأهلي .. السقوط الخامس تواليًا أغرب ما في اللقاء

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة المصري ضد الأهلي ، في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء، فوزًا سهلًا للمارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2018-2019.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الأول له في مباراة المصري ضد الأهلي ، عبر رأسية مميزة من المدافع المالي ساليف كوليبالي بعد عرضية متقنة من زميله التونسي علي معلول.

وكانت مباراة المصري ضد الأهلي ، شاهدة على سقوط المدرب حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي في فخ الخسارة الخامسة على التوالي من النادي الأهلي.

وفي مباراة المصري ضد الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2016-2017، تمكن المارد الأحمر من الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الوقت القاتل ليُتوج بالكأس تحت قيادة المدرب حسام البدري.

وفي لقاء السوبر المصري في دولة الإمارات بين المصري ضد الأهلي ، تمكن المارد الأحمر من الفوز بهدف دون رد سجله النجم المغربي وليد أزارو بعد خطأ قاتل من حارس الفريق البورسعيدي أحمد مسعود.

وخلال مباراتي المصري ضد الأهلي في الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018 تمكن المارد الأحمر من الفوز بهدفين دون رد في نتيجة المباراتين.

وبعد فوز المارد الأحمر في لقاء المصري ضد الأهلي بالأمس، أصبح النادي الأهلي محققًا للفوز في خمس مباريات متتالية على حساب النادي المصري وتحت قيادة عميد المدربين حسام حسن.

وكانت مباراة المصري ضد الأهلي أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية وسط حضور جماهيري قليل للغاية.

ودائمًا تملك مباريات المصري ضد الأهلي منافسة شرسة وقوية، خاصة أن حدة المنافسة والعداء بين الفريقين زادت بعد مذبحة بورسعيد الشهيرة في عام 2012 والتي راح ضحيتها فوق ال100 مشجع أهلاوي بسبب وجود بعض المخربين من قِبل جمهور المصري.

تُقام مباريات المصري ضد الأهلي في الفترة الأخيرة، في ملاعب محايدة خارج مدينتي القاهرة وبورسعيد منعًا للمشاحنات الجماهيرية.