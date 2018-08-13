مباراة النصر والجزيرة .. السهلاوي طرد خوفه ولن يترك تاجه

المواطن - محمد سمعة

قرر المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للنصر الدفع باللاعب محمد السهلاوي كمهاجم أساسي في مباراة النصر والجزيرة والتي تُقام الآن ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويذكر أن السهلاوي يسعى للتألق وبكل تأكيد خلال مباراة النصر والجزيرة من أجل كسب ثقة الجماهير النصراوية كمهاجم أساسي يُعتمد عليه في الموسم الحالي.

وتوقع الكثيرون أن المدرب كارينيو سيدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى في التشكيل الأساسي في مباراة النصر والجزيرة، لكن المدرب الأوروغواياني قرر تواجده على دكة الاحتياط.

ويعلم السهلاوي أن تواجده أساسيًا في مباراة النصر والجزيرة فرصة ذهبية لن يتركها وسيسعى إلى استغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من أجل الاستمرار في التشكيل الأساسي للعالمي خلال موسم 2018-2019.

ويركز السهلاوي فقط على إحراز الأهداف في مباراة النصر والجزيرة، مع تقديم أداء فني جيد من الناحية الهجومية، مع التركيز الشديد على عدم إهدار الفرص.

يذكر أن مباراة النصر والجزيرة تُقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي ومعقل نادي الجزيرة.

ويرغب العالمي في أن يسير على درب نادي الهلال عن طريق تحقيق الفوز في مباراة النصر والجزيرة، وذلك بعد انتصار الهلال الصعب على نادي الشباب العماني بهدف دون رد بالأمس في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وكانت مباراة النصر والجزيرة شهدت تفوق العالمي بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عبر تصويبة مخادعة من اللاعب يحيى الشهري.

يذكر أن الحارس الأسترالي براد جونز يحرس عرين العالمي في مباراة النصر والجزيرة، مع تواجد الحارس وليد عبدالله على دكة الاحتياط.

كما أن نور الدين مرابط نجم منتخب المغرب يتواجد في التشكيلة الأساسية للعالمي في مباراة النصر والجزيرة.