مباراة الهلال ضد الشباب .. الزعيم ينوي صعود درج السيطرة في اختباره الأول

المواطن - محمد سمعة

تُقام خلال دقائق مباراة الهلال ضد نادي الشباب العماني ضمن مباريات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

ويأمل جمهور الزعيم خلال مباراة الهلال ونادي الشباب في تحقيق نتيجة إيجابية ومطمئنة وذلك قبل خوض مباراة السوبر السعودي يوم السبت المقبل ضد نادي الاتحاد.

وستقام مباراة الهلال ضد نادي الشباب على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث من المنتظر حضور أعداد كبيرة من جماهير الزعيم لدعم فريقها في أول مباراة رسمية للمدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

وقبل إقامة مباراة الهلال والشباب، كان الزعيم تدرب بكل جدية وقوة بالأمس على ملعب المباراة، مع إعطاء المدرب جورجي خيسوس تعليماته للاعبين والتركيز على الجمل الفنية والتي سيُطبقها خلال اللقاء.

ويذكر أن مباراة الهلال والشباب، وفي حال فاز الزعيم بها وحقق نتيجة إيجابية، فإن المدرب جورجي خيسوس سيقدم أوراق اعتماده لجمهور الزعيم مع سعيه لتربع عرش قلوبهم عن طريق قيادة فريقهم لتحقيق البطولات والنتائج الإيجابية.

وقبل إقامة مباراة الهلال ونادي الشباب، أعلن المدرب خيسوس استبعاده للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية، من أجل إعداده بشكل جيد للبطولات الأكثر أهمية مثل مباراة السوبر السعودي والدوري المحلي وكأس خادم الحرمين وبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر تألق النجم البرازيلي كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والشباب، حيث تضع جماهير الزعيم على عاتقه الكثير من الآمال والمسؤولية من أجل التألق وتحقيق الفوز للفريق الهلالي.

يذكر أن مباراة الهلال والشباب العماني في إياب دور ال32 من البطولة العربية، تُقام يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل على ملعب السيب في مدينة مسقط العمانية.

يأمل الزعيم وخلال مباراة الهلال والشباب في ذهاب دور ال32، في الفوز وطمأنة الجماهير على حال الفريق الأزرق قبل خوض لقاء السوبر وقبل انطلاق الدوري السعودي.