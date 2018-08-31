مباراة الهلال ضد الفيحاء .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان جورجي جيسوس وغوستافو كوستاس، عن تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء التي ستنطلق، بعد قليل، في أول جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، كالتالي؛ علي الحبسي، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عمر عبدالرحمن عموري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء كل من؛ عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد البقعاوي، ناصر الدوسري، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، عمر خربين وجليمين ريفاس.

فيما جاء تشكيل الفريق البرتقالي في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، كالتالي؛ كريستيان بونيا، عبدالله كنو، أدملسون جيجي، سامي الخيبري، عمر العودة، توفيق بوحميد، أليكساندروس تزيوليس، حسن جعفري، نالدوسانتوس، دانيلو أسبريا وروني فرنانديز.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق البرتغالي في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، يجلس كل من؛ مسلم آل فريج، نواف الصبحي، أحمد بامسعود، نايف كريري، عبدالرحمن البركة، ماجد النجراني، جون رويز، عبدالرحمن اليامي وعبدالله آل سالم.

ويسعى الزعيم لحصد نقاط مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، للمنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين منذ البداية، فيما يُمني الفريق البرتقالي النفس بتقديم أداء جيد، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز الموسم الماضي.