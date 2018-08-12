مباراة الهلال والشباب العماني .. الأزرق يُقلق رغم فوزه والخصم كسب الاحترام

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال بفوز الزعيم بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويذكر أن اللاعب محمد البريك هو من سجل هدف فوز الزعيم الوحيد في مباراة الهلال والشباب العماني في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تصويبة قوية.

وحاول الزعيم قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب العماني، تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مباراة الهلال والشباب العماني بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والشباب العماني، هبط أداء الزعيم الفني نوعًا ما، مما أعطى الفرصة لفريق الشباب لصنع بعض الفرص الخطيرة على شباك الحارس علي الحبسي.

ولم يُقدم الزعيم الأداء القوي والمنتظر منه في مباراة الهلال والشباب العماني، رغم فوزه بهدف دون رد.

يذكر أن مباراة الهلال والشباب العماني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية تُقام في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل على ملعب السيب في سلطنة عمان.

وكانت مباراة الهلال والشباب العماني شهدت حضور النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، والذي تم تقديمه بشكل رسمي لجماهير الزعيم في ملعب المباراة.

شارك اللاعب محمد الشلهوب في مباراة الهلال والشباب العماني، في الشوط الثاني وصنع بعض الخطورة الهجومية على مرمى نادي الشباب.

وبعد مباراة الهلال والشباب العماني، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة، لمواجهة نادي الاتحاد في بطولة السوبر السعودي والتي تُقام يوم السبت المقبل في بريطانيا.

وقبل إقامة مباراة الهلال والشباب العماني، كان المدرب البرتغالي جورجي خيسوس استبعد النجم عموري من قائمة الزعيم في البطولة العربية من أجل تجهيزه للدوري السعودي ولبطولة السوبر السعودي.