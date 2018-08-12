مباراة الهلال والشباب .. تشكيل الأزرق الناري للقاء

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيل الزعيم لمواجهة نادي الشباب العماني ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على تويتر تشكيل الزعيم والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: علي الحبسي.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك.

في خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو.

في خط الهجوم: كارلوس إدواردو، عمر خريبين.

وتُقام مباراة الهلال ونادي الشباب العماني على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث من المنتظر حضور أعداد غفيرة من الجماهير الهلالية.

ويرغب نادي الهلال في الفوز في أول مباراة رسمية يتولى قيادتها المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، والذي تولى تدريب الزعيم في شهر يونيو الماضي خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

تُقام مباراة العودة بين نادي الهلال ونادي الشباب العماني في مدينة مسقط العمانية يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل في مدينة مسقط العمانية.