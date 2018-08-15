مباراة بتروجيت ضد المصري .. اللقاء الأمتع ينتهي بلا غالب أو مغلوب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة بتروجيت ضد المصري بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وكانت مباراة بتروجيت ضد المصري أقيمت اليوم على ملعب الجيش المصري بمنطقة برج العرب في مدينة الإسكندرية، حيث تمنى المدرب المصري حسام حسن تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري المحلي.

دخل الفريق البورسعيدي مباراة بتروجيت ضد المصري، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول والسيطرة بشكل مبكر على المباراة.

تمكن نجم المصري إسلام عيسى من تسجيل الهدف الأول في مباراة بتروجيت ضد المصري للفريق البورسعيدي في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد إنفراده بحارس مرمى بتروجيت.

وضغط نادي بتروجيت خلال مباراة بتروجيت ضد المصري، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث نجح اللاعب الإيفواري محمد فييرا في تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل للفريق البترولي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت ضد المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة بتروجيت ضد المصري، طالب حسام حسن لاعبي الفريق البورسعيدي بضرورة الضغط، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني.

تمكن نجوم النادي البورسعيدي من إضافة الهدف الثاني في مباراة بتروجيت ضد المصري، عبر المهاجم أحمد جمعة برأسية مميزة في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن بتروجيت سيتعرض للخسارة في اللقاء، تمكن اللاعب محمد فييرا من تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل في مباراة بتروجيت ضد المصري بالدقيقة الـ70 مستغلًّا خطأ دفاعي من مدافعي النادي المصري.

لم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة بتروجيت ضد المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة من الدوري المحلي.

وقبل إقامة مباراة بتروجيت ضد المصري، كان الفريق البورسعيدي خسر من الأهلي بثنائية دون رد في الجولة الثانية، أما بتروجيت فنجح في الفوز على وادي دجلة.