مباراة برشلونة ضد ألافيس .. الرعب يملأ قلوب أبناء كتالونيا

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي البارسا بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي مباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الأولى للفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

ويذكر أن البارسا كان تُوج بلقب السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي بعد الفوز على نادي إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وقبل خوض مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني.

ويخشى المدرب إرنستو فالفيردي من مفاجأت الخصم في مباراة برشلونة ضد ألافيس، خاصة أن البارسا يريد وبكل قوة الفوز في أول مباراة له ببطولة الليجا، من أجل الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويحاول البارسا استغلال الهجمات والتي ستتاح له في مباراة برشلونة ضد ألافيس من أجل ضمان الحصول على أول ثلاث نقاط له في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن البارسا كان تعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف نادي بورودو الفرنسي، قبل مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني.

كما أن البارسا تُوج ببطولة كأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء الماضي، وقبل خوض مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني.

يرغب النجم التشيلي أرتورو فيدال المنضم حديثًا لصفوف برشلونة في التألق في مباراة برشلونة ضد ألافيس وقيادة النادي الكتالوني للفوز بالبطولات في الموسم الحالي.

وكان فيدال انضم إلى صفوف البارسا، قبل إقامة مباراة برشلونة ضد ألافيس، قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني ولمدة ثلاث سنوات.

تُقام مباراة برشلونة ضد ألافيس على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

يرغب البارسا كذلك في الفوز في مباراة برشلونة ضد ألافيس وحصد أول ثلاث نقاط، للتفوق على منافسه التقليدي ريال مدريد والذي يخوض مباراته الأولى في الليجا غدًا ضد نادي خيتافي.