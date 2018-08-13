مباراة برشلونة وإشبيلية .. شتيجن يصنع البطولة

المواطن - مروة نبيل

تألق تير شتيجن في مباراة برشلونة وإشبيلية، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا لقب كأس السوبر الإسباني، بعدما تصدى لركلة جزاء حاسمة في الوقت القاتل.

وظهر مارك أندريه تير شتيجن، بمستوى جيد في معظم أوقات مباراة برشلونة وإشبيلية، ولكنه ارتكب أكثر من خطأ قبل نهاية اللقاء، الأمر الذي كاد أن يتسبب في اهتزاز شباك البارسا، إلا أن الحارس الألماني كان دائمًا ما يستطيع تصحيح الخطأ وإنقاذ الموقف.

وتسبب شتيجن في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 90 من أحداث الشوط الثاني في مباراة برشلونة وإشبيلية، بعد عرقلته لزميله السابق، أليكس فيدال، وسددها اللاعب البديل وسام بن يدر بشكل ضعيف، ليتصدى لها الحارس الألماني.

واعترف شتيجن بعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس السوبر الإسباني، أنه أخطأ في ركلة الجزاء، وشدد على أن شرح الوضع صعب قليلًا، إلا أنه أعرب عن سعادته البالغة لنجاحهم في الفوز بدلًا من لعب أشواط إضافية.

وأشار شتيجن إلى أن فريقه عانى خلال الدقائق العشر الأخيرة في مباراة برشلونة وإشبيلية أكثر من أي وقت آخر بالمواجهة، موضحًا أهمية مباراة كأس السوبر خاصة أنها قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري الإسباني، ما يمنح اللاعبين وتيرة المباريات.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا لقب كأس السوبر الإسباني لصالحه، بعدما حول تأخره في مباراة برشلونة وإشبيلية بهدف إلى فوز بهدفين.