مباراة بلد الوليد ضد برشلونة .. نجوم البارسا يفتحون النار على ملعب اللقاء

المواطن - محمد سمعة

انتقد اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم وسط نادي برشلونة الإسباني ملعب مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، والتي أقيمت بالأمس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان ملعب خوسي زوريلا استضاف مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وعلق اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم نادي برشلونة على ملعب مباراة بلد الوليد ضد برشلونة بعد اللقاء قائلًا: أرضيته تُشبه الشاطئ هذا شيء مقزز، كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر في الدوري الإسباني.

كما قال المدافع الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عقب نهاية مباراة بلد الوليد ضد برشلونة: يريدون التسويق للدوري الإسباني خارج إسبانيا، كيف يمكن أن تسوقوا الدوري الإسباني خارج البلاد وأنتم لا تهتمون بالملاعب.

ويذكر أن مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، شهدت تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي والذي كان مهددًا بالرحيل عن صفوف برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.

كما أن الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس نادي برشلونة تألق بشكل كبير في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، بعد تألقه في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

لم ينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل أي أهداف للبارسا في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، حيث يريد النجم الأرجنتيني الفوز بلقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الحالي وللعام الثاني على التوالي.

يذكر أن مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، شهدت مشاركة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو والطامح للتألق مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي، وقيادته لتحقيق البطولات.

وبعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، سيواجه البارسا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني فريق هويسكا يوم الأحد المقبل.