مباراة تشيلسي ضد مان سيتي .. العبقري جوارديولا يجعل مانشستر تنام بسعادة

المواطن - محمد سمعه

تألق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، ونجح في قيادة فريقه للفوز في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والتتويج بلقب الدرع الخيرية لموسم 2018- 2019.

وكانت مباراة تشيلسي ضد مان سيتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد، سجلها النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لينجح مان سيتي في الفوز بلقب الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه.

ونجح بيب جوارديولا في تطبيق عبقريته التدريبية الفذة عن طريق إرهاق نادي تشيلسي طوال أحداث مباراة تشيلسي ضد مان سيتي بالهجمات المستمرة، وسط عجز من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي تولى أول مباراة رسمية مع البلوز منذ تعيينه مدربًا للنادي اللندني.

لا شك أنه بعد فوز مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية، ستنام مدينة مانشستر كلها اليوم في غاية السعادة بعد فوز الجانب الأزرق في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي.

وقبل إقامة مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تحية المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.

وكانت مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، أقيمت على ملعب ويمبلي في مدينة لندن الإنجليزية، وسط حضور جماهيري كبير من قبل جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي.

وبعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، سيركز جوارديولا على قيادة الفريق السماوي للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي ومحاولة الفوز به للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي سيخوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد لقاء تشيلسي ضد مان سيتي، ضد فريق أرسنال في مباراة من العيار الثقيل تُقام يوم الأحد المقبل.

أما نادي تشيلسي فبعد هزيمته في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، سيواجه نادي هيدرسيفيلد تاون في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019.

لم يشارك اللاعب الفرنسي نغولو كانتي مع البلوز في مباراة تشيلسي ضد مان سيتي لتواجده في عطلة صيفية.