مباراة ريال مدريد وميلان تكشف حارس الملكي في السوبر

المواطن - مروة نبيل

كشفت مباراة ريال مدريد وميلان الإيطالي، ضمن منافسات النسخة الـ39 من كأس سانتياجو برنابيو الودية، عن حارس الفريق الأول لكرة القدم بالملكي الأساسي في مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه على الرغم من تعاقد الملكي مع حارس المنتخب البلجيكي ونادي تشيلسي الإنجليزي، تيبو كورتوا، إلا أن الكوستاريكي كيلور نافاس، يقترب من المشاركة أساسيًا في السوبر الأوروبي، بعد لعبه مباراة ريال مدريد وميلان الودية.

وأوضحت “ماركا”، أن كيلور نافاس يواجه أصعب مواسمه مع الملكي منذ الانضمام إليه في عام 2014، بعد التعاقد مع كورتوا الذي يُشكل خطرًا كبيرًا عليه، ولكن مشاركة الكوستاريكي في مباراة ريال مدريد وميلان وكافة المؤشرات تؤكد أنه سيكون أساسيًا في السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كورتوا لم يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد وميلان الودية، وتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم بالملكي 3 مرات فقط تحت قيادة جولين لوبيتيجي، لتصبح فرص مشاركته في السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد مستحيلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مشاركة نافاس في مباراة ريال مدريد وميلان الودية، تُعد انتصارًا للحارس الكوستاريكي، الذي يملك فرصة جيدة لإقناع المدرب لوبيتيجي بجدارته على الاستمرار في تشكيلة الملكي الأساسية الموسم المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالملكي في حسم مباراة ريال مدريد وميلان بمنافسات بطولة كأس سانتياجو برنابيو الودية لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدف.