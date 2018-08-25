مباراة ليفربول ضد برايتون .. صلاح يقود سفينة الريدز للوصول لبر النقطة التاسعة بأمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 بفوز نادي ليفربول بهدف دون رد، في مباراة أقيمت اليوم على ملعب الأنفيلد.

وسعى الريدز بقيادة مدربه المخضرم يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز في مباراة ليفربول ضد برايتون، من أجل احتلال صدارة الدوري الإنجليزي وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وبعد محاولات هجومية مميزة من الريدز، تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول وهدف اللقاء الوحيد في مباراة ليفربول ضد برايتون بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وحاول نادي برايتون على استحياء في الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برايتون تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من دفاعات ليفربول ومن حارس مرماه البرازيلي أليسون.

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برايتون، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد برايتون، هبط أداء الفريقين نوعًا ما، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من صفوف نادي برايتون من أجل تسجيل هدف التعادل.

لم يحدث أي جديد في مباراة ليفربول ضد برايتون، حتى انتهى اللقاء بفوز الريدز بهدف دون رد ليحقق ليفربول الفوز الثالث له على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن محمد صلاح سجل الهدف الأول له في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي في مباراة ليفربول وويست هام يونايتد قبل إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون.

كما نجح الريدز في تحقيق فوزين على حساب ويست هام يونايتد وكريستال بالاس في الجولة الأولى والثانية قبل إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

ويأمل الريدز بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد برايتون، جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، وذلك من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي والغائب عن صفوف الليفر منذ موسم 1989- 1990.