مباراة ليفربول ضد وست هام .. صلاح يطارد حلم مدينة بأكملها منذ 30 عامًا

المواطن - محمد سمعه

يبدأ نجوم الريدز غدًا رفقة المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة الأولى للفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

ويذكر أن مباراة ليفربول ضد وست هام ستقام غدًا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، حيث يتمنى المدرب يورجن كلوب في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد وست هام، يأمل النجم المصري محمد صلاح في أن يقود الريدز إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائن ليفربول منذ موسم 1989- 1990.

كما أن نجوم الريدز بشكل عام يرغبون قبل إقامة مباراة ليفربول ضد وست هام، في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وذلك سعيًا لإعادة ليفربول لمنصات التتويج.

ويأمل محمد صلاح في أن يحرز أهدافًا في مباراة ليفربول ضد وست هام والتي تُقام غدًا الأحد، حيث يأمل النجم المصري في أن يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وستكون مباراة ليفربول ضد وست هام، بمثابة تحدٍّ خاص للحارس البرازيلي أليسون بيكير والذي سيخوض أول مباراة له بقميص ليفربول، بعد انتقاله لصفوف الريدز في صيف العام الحالي قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 72 مليون يورو.

تُقام مباراة ليفربول ضد وست هام، غدًا في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت السعودية، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت إنجلترا.

سيضع كلوب غدًا تشكيلًا ناريًّا للريدز في مباراة ليفربول ضد وست هام، حيث من المتوقع أن يشارك محمد صلاح رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، مع تواجد النجم السويسري شيردان شاكيري على دكة الاحتياط والدفع به ربما في الشوط الثاني من المباراة.

وكان الأسطورة بيليه نجم منتخب البرازيل الأسبق، أكد قبل إقامة مباراة ليفربول ضد وست هام، أنه يرشح الريدز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019.