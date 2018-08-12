مباراة ليفربول ضد وست هام .. صلاح يُمتع والريدز يُرعب منافسيه

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة ليفربول ضد وست هام بفوز الريدز برياعية دون رد في إطار لقاءات الجولة الأولى للفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب للفوز في مباراة ليفربول ضد وست هام وذلك من أجل إرسال رسالة قوية للمنافسين، أن الريدز سينافس على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وضغط الريدز بقوة خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وست هام، حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشرة بطريقة أكثر من رائعة.

وحاول الريدز تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وست هام، حيث تمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد وست هام، واصل نادي الريدز ضغطه القوي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث وسط تراجع دفاعي من قبل نادي ويست هام يونايتد.

تمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من إضافة الهدف الثاني له والثالث للريدز في مباراة ليفربول ضد وست هام في الدقيقة الثالثة والخمسين بطريقة أكثر من رائعة.

حاول نادي ويست هام يونايتد خلال لقاء ليفربول ضد وست هام، تقليص الفارق وحفظ ماء الوجه، عن طريق تسجيل الهدف الأول له ولكن دون جدوى.

نجح النجم الإنجليزي دانيل ستوريدج لاعب الريدز في تسجيل الهدف الرابع في مباراة ليفربول ضد وست هام، في الدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

يذكر أن الريدز أصبح رصيده بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد وست هام، ثلاث نقاط في صدارة جدول المسابقة متفوقًا على مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بفارق الأهداف.

سجل محمد صلاح هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه الهدف الأول بمباراة ليفربول ضد وست هام، خاصة أن اللاعب المصري يرغب في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي والفوز به للموسم الثاني على التوالي.