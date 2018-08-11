مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي .. ساري عرف من أين تؤكل الكتف؟

المواطن - محمد سمعه

الفوز ولا شيء غيره كان الشغل الشاغل للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، وذلك عند خوضه مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، والتي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح البلوز في الفوز في مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب جالفارم ستاديوم معقل نادي هدرسفيلد.

ونجح المدرب ساري في استغلال القوة الهجومية والتي يتمتع بها البلوز في مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، حيث كلف اللاعب الفرنسي نغولو كانتي بالتحرك الهجومي مع التأمين الدفاعي في خط وسط ملعب تشيلسي.

كما أن المدرب ساري أعطى الثقة الكبيرة لمواطنه، الإيطالي جورجينيو للتألق في مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، حيث كافأه اللاعب جورجينيو وسجل الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وشهدت مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، تألقًا كبيرًا من النجم البلجيكي إدين هازارد والذي مرر العديد من التمريرات الحاسمة في المباراة.

كما أن مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي لم تشهد تواجد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والذي انتقل يوم الخميس الماضي وبشكل رسمي لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2024.

لم يشارك اللاعب المصري رمضان صبحي في التشكيل الأساسي في مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي مع فريق هدرسفيلد، حيث جلس على الدكة الاحتياطية في المباراة.

وبعد فوز البلوز في مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، سيحصل النادي اللندني على دفعة معنوية كبيرة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ومحاولة الفوز باللقب.

وكان البلوز وقبل إقامة مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، تجرع مرار الهزيمة من نادي مانشستر سيتي وخسر لقب الدرع الخيرية لمصلحة السيتزنس بثنائية دون رد.

وبعد نهاية مباراة هدرسفيلد ضد تشيلسي، سيواجه البلوز جاره نادي أرسنال في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بينما سيواجه نادي هدرسفيلد فريق مانشستر سيتي.