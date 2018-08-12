مبدعون سعوديون: حكايا مسك فعالية تتطور سنوياً وتربطنا أكثر بالجمهور

المواطن – الرياض

في النسخة العاشرة لـحكايا مسك المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7-11 أغسطس، عبر عدد من الفنانين والمبدعين السعوديين المشاركين عن سعادتهم بالتطور المتصاعد الذي تحققه الفعالية بشكل سنوي، والذي انعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم وتعزيز وصولهم بالجمهور.

رائد بصراوي، شاب يهتم بفن التعديل على الصور باستخدام برامج مخصصة، ويقدم من خلالها رسائل متعددة، وقد أبدى رضاه التام وامتنانه لحكايا مسك على ما تقدمه من خدمات جليلة للفن بجميع مجالاته، وأضاف” التنظيم رائع، والحضور لهذا العام أكثر من سابقه، حكايا مسك تتطور كل عام بشكل سريع وملحوظ”.

أما بالنسبة لجناح ميزو 33 والذي يهتم بالفن التشكيلي والفنون البصرية المعاصرة، فقد كانت هذه المشاركة الثانية لهم في حكايا مسك، وقد أشادوا بدور الفعالية في تعزيز نجاح مشروعهم الذي يستهدف تطوير المواهب الفنية، وطالبوا أن تشهد السنوات المقبلة مساحة أكبر لجميع المهتمين بالرسم والفن التشكيلي بشكل عام.

بدورها، أشادت الفنانة التشكيلية نجلاء آل مغيرة بمكتسبات المشاركة في حكايا مسك والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الفنانين واللقاء مع الزوار، ورأت أن هذه الفعالية قدمت الكثير في سبيل النهوض بالفن في المملكة، وأضافت “سعيدة جدًا للمشاركة في حكايا مسك فقد أثبتت أنها أقرب للجمهور من غيرها”.

“أرفض أي مشاركة أخرى في معارض خارجية، إلا في حال وجود تنظيم يفوق ما تقدمه لنا حكايا مسك” هذا ما قاله الفنان إبراهيم عبدالرحمن صاحب ركن هيم آرت المختص بفن الخط الحر، وأضاف أن التجربة كانت أكثر من رائعة، متمنياً أن يتمكن عدد أكبر من الزوار والمهتمين من الحضور والاستفادة.

يشار إلى أن حكايا مسك تقام بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وذلك بهدف استقطاب الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها والإسهام في تحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة في مختلف المجالات.