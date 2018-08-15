متحدث الدفاع المدني بالحج يكشف حقيقة انهيار فندق بمكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

نفى المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج، العقيد محمد آل قماش، ما تداولته بعض المواقع من وقوع حادث انهيار مبنى بمكة المكرمة.

وأضاف أن ما تم عبارة عن تنفيذ تمرين يوم الأحد الموافق 1/ 12/ 1439، وهو عبارة عن فرضية حريق وانهيار لأحد المباني الخاصة بإسكان الحجاج بحي الروضة بالعاصمة المقدسة، ضمن برنامج مجدول للتمارين والفرضيات للمزيد من جاهزية واستعداد الدفاع المدني والجهات المعنية في الخطة العامة للطوارئ وضمان جودة أداء المهام والمسؤوليات وفقًا لنظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية.

ونبه آل قماش إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم تداول الإشاعات ونقل صور مخالفة لأرض الواقع، خاصة وأن الفرضية تمت تغطيتها بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.