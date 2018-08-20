متطوعون يقدمون آلاف المظلات المجانية لحجاج بيت الله الحرام

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

قدم متطوعون آلاف المظلات الواقية لأشعة الشمس إلى الحجاج ضيوف الرحمن خلال تواجدهم في مشعر عرفة.

وقال مطوعون في تصريحات إلى “المواطن“: إن بعض الحجاج يحتاجون إلى مظلة، خاصةً وأن درجات الحرارة في ارتفاع واضح بالمشاعر المقدسة.

ووزعت هذه الفرق التطوعية المظلات بشكل مجاني، سواء قدمت للأفراد أو للحملات الأخرى، ولم يبخل المتطوعون في تقديم يد العون والمساعدة لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال تنقلاتهم الأيام القادمة.