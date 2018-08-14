مجلة كلية الملك خالد العسكرية.. ذكرى البيعة وملف عن الأمن السيبراني

المواطن - الرياض

صدر العدد 133 من مجلة كلية الملك خالد العسكرية، تتصدره تهنئة الشعب السعودي بذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي وجهها المشرف العام على المجلة عبر رسالته للقارئ بعنوان: (ذكرى البيعة وعام حافل بالإنجازات)، والتي ذكر فيها أن هذه المناسبة تعد من المناسبات الوطنية الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعًا.

وأوضح المشرف على المجلة ذلك بقوله: “وحسبنا اعتزازًا وابتهاجًا بمناسبة مرور عام على ولاية سموه للعهد أن نشير إلى أنه قد استطاع- بما لديه من طموح كبير، وهمة عالية، ورؤية مستقبلية واعية، ورصيد معرفي ثري بالأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية- أن يخطط بمنهجية علمية وفكر مستنير لعدد من المشاريع الوطنية الكبرى، غير المسبوقة، في المجالات الاقتصادية والعسكرية والحضارية والاجتماعية وغيرها، لتكون جسرًا لعبور المملكة إلى المستقبل الآمن والمستقر- بإذن الله تعالى- وأن يسعى إلى تنفيذ تلك المشاريع عبر إستراتيجية شاملة للتطوير تبلورت أهدافها وبرامجها ومراحلها في (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)”.

وعدَّد المشرف العام في رسالته أبرز الإنجازات، التي تحققت على يدي ولي العهد على مدى العام الماضي في عدة مجالات، مختتمًا رسالته بالقول: “أمام هذا السجل الحافل بالإنجازات الكبرى، التي يضيق المجال عن حصرها أو استقصائها، يحق لنا، نحن أبناء الشعب السعودي، أن نعتز ونفتخر بقيادتنا ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن نهنئ أنفسنا، بأن قيض لنا قيادة طموحة، تحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لكل من ينتسب إلى ووطننا العزيز، وأن نغتنم مناسبة بيعة سيدي ولي العهد لنجدد له عهد الولاء والطاعة، وأن نرفع إلى سموه أسمى معاني الحب والتقدير، والاعتزاز والفخر، والعرفان لجهوده المكثفة ومساعيه الموفقة وسعيه الدؤوب لرفعة وسمو وطنه وأمن واستقرار ورفاهية شعبه، مثمِّنين لسموه ما حققه في عامه الأول لولاية العهد من إنجازات، يتطلب تحقيقها العديد من السنوات؛ متمنين لسموه دوام السداد والتوفيق”.

واشتمل العدد على عدة مواضيع، منها: (ولاية العهد تضيء دروب الوطن) بقلم رئيس التحرير، الذي أشار فيه أنه “منذ تولي سموه ولاية العهد انطلقت المملكة بثبات على مسار النمو والتطور، وفق رؤية مُتكاملة تضيء درب الوطن نحو تحقيق أهدافه وطموحاته، وتعزيز مكانته على خارطة العالم، وهي الرؤية الثاقبة التي استقطبت اهتمام وإشادة العالم أجمع، لما تحمله من نوايا صادقة هدفها العمل على رفعة الوطن والمواطن، لذلك تحل هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعًا، بما تستدعيه من جملة المعاني والقيم الوطنية الغالية لتذكرنا بما دأب عليه الشعب السعودي من تكاتف وتلاحم مع قادته الكرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- مرورًا بأبنائه الملوك من بعده (يرحمهم الله جميعًا) وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وتصدر صفحات المجلة تقرير عن سيرة ومسيرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لتوليه ولاية العهد.

كما اشتمل العدد على ملف خاص عن الأمن السيبراني، تضمن عدة موضوعات، كما تضمن العدد مواضيع أخرى عسكرية وثقافية، إضافة إلى الأبواب الثابتة بالمجلة.

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