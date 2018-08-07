محاذير لدى المرأة في فترة الحداد على زوجها

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الإسلام نهى الزوجة في فترة الحداد على زوجها عن الزينة وعليها التزام النظافة.

وكتب الشيخ المطلق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لا يريد الإسلام تعذيب المتوفى عنها زوجها، وإنما إبراء الرحم وإظهار حق الزوج على زوجته ومراعاة شعور أهله؛ لذا نهاها في فترة الحداد على زوجها عن الزينة، وعليها الالتزام بالنظافة”.

ولفت إلى أن للزوجة أن تخرج متى شاءت لدوام أو مناسبة أو زيارة، على ألا تبيت إلا في بيتها.