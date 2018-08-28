محافظ بدر يحذر مخالفي التوطين

محافظ بدر يحذر مخالفي التوطين

2018/08/28
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

اجتمع محافظ بدر، خالد بن عبدالله الضويان، في مكتبه اليوم، مع أعضاء لجنة توطين الوظائف بالمحافظة للاطلاع على مهام اللجنة والأعمال الموكلة لها وكذلك معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها اللجنة أثناء العمل الميداني.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ كما وجه بعدم التهاون مع المخالفين وإيقاع العقوبات المنصوص عليها حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.


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