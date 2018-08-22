محمد آل حلل يعلق على صور “المواطن” في الحج بأبيات شعرية مؤثرة

المواطن - مكة المكرمة

نالت صور “المواطن” في موسم الحج الحالي إشادة وتداولًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت صور الحاجة المُسنة التي قبلت أحد رجال الأمن في مشعر عرفة بسبب جهودهم هي الأكثر تداولًا وإشادة لما حملته من معاني إنسانية مختلفة وتأكيدات على نجاح المملكة في إدارة موسم الحج الحالي باحترافية وإنسانية عالية.

وعلق الشاعر محمد آل حلل على صور الحاجة المُسنة التي قبلت رجل الأمن عبر حسابه بـ”تويتر” بأبيات شعرية مؤثرة قال فيها:

يحلا العيد إذا أحمي وطن واستغفر الله وأراعيك

وأسجد لرب الناس وأخدم ضيوفه

وأبوس رأسك يا عسى الله يخليك

يا اللي لبيت الله جيتي شغوفه

وثقت عدسة “المواطن” براءة مسنة وجدت أرقى أساليب التعامل معها من قبل رجل قوات الطوارئ الخاصة في مشعر عرفة بمحيط جبل الرحمة.

ولا يعرف الجميع سر الابتسامة التي أطلقها رجل الأمن بعد حديث المسنة له بصوت اعتبره البعض أنه سري وخاص بينهما، ليبادر رجل الأمن بتقبيل رأس المسنة التي كانت أكثر محبة بملامحها الجميلة.