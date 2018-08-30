محمد الشلهوب .. مسيرة ذهبية مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

محمد الشلهوب أحد أبرز نجوم كرة القدم السعودية ونادي الهلال خلال السنوات الماضية، ويسير بخُطى ثابتة لصدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا ببطولات في جميع أنحاء العالم.

وقرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، تجديد عقد محمد الشلهوب صاحب الـ38 عامًا، لمدة عام إضافي، بناء على توصية المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، بعدما ظهر قائد الفريق بمستوى جيد خلال المعسكر الإعدادي.

ويملك محمد الشلهوب مسيرة ذهبية مع نادي الهلال، حيث بدأ مشواره في براعم الزعيم عام 1993، وواصل مسيرته في الفئات السنية المختلفة، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 1999، ويكتب تاريخًا مميزًا مع الأزرق.

وبدأ محمد الشلهوب مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالتتويج بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد عام 199، قبل أن يحصد 5 بطولات في العالم التالي، وهي؛ كأس المؤسس، كأس آسيا للأندية الأبطال، كأس السوبر الآسيوي، كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس وكأس ولي العهد.

وفي عام 2001، حصل محمد الشلهوب مع الهلال على بطولتي كأس النخبة العربية وكأس السوبر السعودي المصري، وتوج بكأس آسيا أبطال الكؤوس في الموسم التالي، ونال لقب الدوري السعودي موسم 2001/ 2002، وكأس ولي العهد عام 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013 و2016.

وواصل محمد الشلهوب حصد البطولات مع الهلال، وحصل على لقب الدوري السعودي مواسم 2004/ 2005 و2007/ 2008، 2009/ 2010، 2010/ 2011، 2016/ 2017 و2017/ 2018، كأس الأمير فيصل بن فهد 2005، كأس السوبر السعودي 2015، وكأس الملك 2015 و2017.

ورفع محمد الشلهوب مؤخرًا كأس السوبر السعودي 2018 على حساب نادي الاتحاد، ليقترب من معادلة رقم الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، حيث يملك 33 لقبًا مع الفريق الكتالوني، في حين يملك الشلهوب 31 بطولة مع الهلال.

ونجح محمد الشلهوب في التأهل مع المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2002 و2006، وحقق لقب كأس الخليج 2004، ونال لقب هداف الدوري السعودي 2009/ 2010، ويُعد اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الذي يحرز أهدافًا في 18 بطولة على التوالي.

وينفرد محمد الشلهوب برقم مميز بهز الشباك في خمسة نهائيات ببطولة كأس ولي العهد، وصاحب الهاتريك الوحيد مع الأخضر في نهائيات كأس آسيا، وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي واعد عام 2000.